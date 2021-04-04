Более 150 кг гашиша пытались ввезти в Псковскую область в топливном баке грузовика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Грузовой автомобиль въехал на территорию России через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области. Согласно товаросопроводительным документам фура перевозила оливки испанского производства. Однако, в ходе досмотра выяснилось, что топливный бак автомобиля оборудован тайником. Таможенники вскрыли бак и обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета.