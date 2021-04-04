Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

150 кг гашиша пытались ввезти в Псковскую область в топливном баке грузовика

4 апреля 2021 года, 16:45

Более 150 кг гашиша пытались ввезти в Псковскую область в топливном баке грузовика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

150 кг гашиша пытались ввезти в Псковскую область в топливном баке грузовика

Фото пресс-службы Северо-Западного таможенного управления

Грузовой автомобиль въехал на территорию России через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области. Согласно товаросопроводительным документам фура перевозила оливки испанского производства. Однако, в ходе досмотра выяснилось, что топливный бак автомобиля оборудован тайником.

Таможенники вскрыли бак и обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. 

150 кг гашиша пытались ввезти в Псковскую область в топливном баке грузовика

Фото пресс-службы Северо-Западного таможенного управления

Позже на территории Российской Федерации были задержаны лица, организовавшие канал ввоза наркотиков. По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

115 лет отмечает Псковский театр драмы 4 апреля
Пять городов Псковской области имеют благоприятную городскую среду
Еще пять человек стали жертвами коронавируса в Псковской области
Почти 440 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области за два дня
В ковид-статистику Псковской области добавилось 79 новых случаев заболевания
Очаг коронавируса в Островском районе признан неактивным
О туристических маршрутах по Псковской области рассказали на канале «Москва 24»
По факту осквернения памятника героям 6-й роты в Острове проводится проверка
ФОТОФАКТ: Красивая кривая лестница

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района