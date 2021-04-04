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Происшествия / Преступление

Почти 440 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области за два дня

4 апреля 2021 года, 11:41

Почти 440 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области за два дня, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, 30 марта 34-летнему великолучанину позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он заявил, что с карты пострадавшего незаконно пытаются списать денежные средства. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания мошенник узнал всю интересующую его конфиденциальную информацию и похитил 280 тысяч рублей. По этому факту проводится проверка.

По аналогичной схеме 30 и 31 марта мошенники похитили 155 тысяч рублей у пенсионерки из Пскова и 44-летней жительницы Островского района. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела и ведется следствие.

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