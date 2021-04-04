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Общество / Здоровье

В ковид-статистику Псковской области добавилось 79 новых случаев заболевания

4 апреля 2021 года, 10:10

За сутки 3 марта в ковид-статистику Псковской области добавилось 79 новых случаев заболевания, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В ковид-статистику Псковской области добавилось 79 новых случаев заболевания

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Больше всего заболевших – 37 человек – выявили в Пскове (всего 12 тыс. 498). В Великих Луках (всего 5 тыс. 974) заболели 10 человек, в Псковском районе (всего 2 тыс. 878) – восемь, в Плюсском (всего 540) – пять. Четыре инфицированных зафиксировали в Островском районе (всего 1 тыс. 786), по три - в Печорском (всего 673) и Стругокрасненском (всего 355), по два – в Невельском (всего 1 тыс. 378) и Опочецком (всего 886). Всего по одному случаю СOVID-19 диагностировали в Новосокольническом (всего 914), Великолукском (всего 785), Дедовичском (всего 722), Палкинском (всего 381) и Пустошкинском (всего 304) районах.

С начала пандемии подтвердилось 34 тыс. 683 случая коронавируса. 

При этом 23 тыс. 765 человек полностью излечились от этого заболевания. В том числе, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 61 пациента.

СOVID-19 унес жизни 252 жителей Псковской области. 

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