В ковид-статистику Псковской области добавилось 79 новых случаев заболевания

Больше всего заболевших – 37 человек – выявили в Пскове (всего 12 тыс. 498). В Великих Луках (всего 5 тыс. 974) заболели 10 человек, в Псковском районе (всего 2 тыс. 878) – восемь, в Плюсском (всего 540) – пять. Четыре инфицированных зафиксировали в Островском районе (всего 1 тыс. 786), по три - в Печорском (всего 673) и Стругокрасненском (всего 355), по два – в Невельском (всего 1 тыс. 378) и Опочецком (всего 886). Всего по одному случаю СOVID-19 диагностировали в Новосокольническом (всего 914), Великолукском (всего 785), Дедовичском (всего 722), Палкинском (всего 381) и Пустошкинском (всего 304) районах.

С начала пандемии подтвердилось 34 тыс. 683 случая коронавируса.

При этом 23 тыс. 765 человек полностью излечились от этого заболевания. В том числе, за минувшие сутки из псковских медучреждений выписали после коронавируса 61 пациента.

СOVID-19 унес жизни 252 жителей Псковской области.