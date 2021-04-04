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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса в Островском районе признан неактивным

4 апреля 2021 года, 09:53

Очаг коронавируса в Центре специального образования №2, который находится в селе Воронцово Островского района, признан неактивным. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В начале марта СOVID-19 выявили у пяти детей и одного воспитателя. В учреждении были проведены все противоэпидемические мероприятия.

На сегодняшний день под контролем Роспотребнадзора остаются две активные вспышки заболевания: в Туричинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также в терапевтическом отделении Островской межрайонной больницы.

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Бабулечка
12:26 04.04.2021

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