О туристических маршрутах по Псковской области рассказали на канале «Москва 24»

Телеканал «Москва 24» рассказал о туристических маршрутах по Псковской области, сообщает Псковское агентство информации.

Один из выпусков был посвящён 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Российским туристам предложили отправиться в деревню Самолва Гдовского района. Их ждет рассказ экскурсоводов о легендарном историческом сражении на Чудском озере, а также возможность очутиться в самой точке сражения. Для этого нужно пройти несколько километров по льду озера или проехать на катере. Также путешественникам предлагают посетить музей Ледового побоища, который находится в деревне Самолва.

Туристов предупредили, что для поездки нужно получить пропуск в пограничную зону, который можно оформить на сайте «Госуслуги» или через туроператора.