По факту осквернения памятника героям 6-й роты в Острове проводится проверка, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Памятник, где установлены бюсты троих героически погибших военнослужащих, был осквернен 2 апреля.

На место происшествия выехал лично руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня. В настоящее время сотрудники отдела криминалистики аппарата управления и территориального следственного отдела проводят проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.