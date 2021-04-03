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Происшествия

По факту осквернения памятника героям 6-й роты в Острове проводится проверка

3 апреля 2021 года, 17:30

По факту осквернения памятника героям 6-й роты в Острове проводится проверка, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Памятник, где установлены бюсты троих героически погибших военнослужащих, был осквернен 2 апреля.

На место происшествия выехал лично руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня. В настоящее время сотрудники отдела криминалистики аппарата управления и территориального следственного отдела проводят проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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