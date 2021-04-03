Михаил Ведерников: Площадка «Моглино-3» - перспективное место для энергоёмких проектов

Площадка «Моглино-3» на территории Псковской ГРЭС - перспективное место для размещения энергоёмких проектов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, работа над запуском площадки «Моглино-3» продолжается. В настоящее время электростанция работает не на полную мощность и является убыточной. Между тем, по мнению главы региона, эта площадка может стать ещё одной точкой роста экономики Псковской области.

Михаил Ведерников также сообщил, что для «Моглино-3» уже есть потенциальный инвестор, который может обеспечить до 2 млрд рублей налоговых отчислений в год. «Но для запуска нужно договориться с руководством ГРЭС об обеспечении проекта электричеством по адекватной цене. Когда это будет сделано, обратимся в правительство РФ за поддержкой в вопросе строительства инфраструктуры», - сказал он.

Глава региона отметил, что проект очень непростой, с большим количеством нюансов и задействованных сторон. «Но он вполне реален, поэтому идею будем «дожимать» до конца», - подчеркнул Михаил Ведерников.