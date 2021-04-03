Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

В Псковском районе запущена первая очередь лесоперерабатывающего предприятия

3 апреля 2021 года, 13:44

В Псковском районе запущена первая очередь лесоперерабатывающего предприятия, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона сообщил, что реализацию инвест-проекта он обсудил с руководством компании «ОСКО-ИНВЕСТ». «Компания строит лесоперерабатывающее предприятия стоимостью 4,7 млрд рублей, из которых 1,6 млрд уже реализовано. В деревне Спасовщина Псковского района возведены производственное, складское и административное здания, установлены сушильные камеры, линия сортировки и котельная», - пояснил он.

По словам губернатора, первая очередь завода запущена, и 3 тыс. кубометров продукции уже отправлены на экспорт.

В ближайшие полгода готовится промышленная площадка для организации второй очереди. Планируется, что предприятие будет выпускать композитные блоки для поддонов из щепы и опилок.

Михаил Ведерников также сообщил, что для дальнейшего развития инвестору нужно ещё несколько участков лесного фонда. «Поручил проанализировать, какие из существующих участков используются недобросовестно, где своевременно не оплачивается аренда, не обеспечиваются необходимые мероприятия по лесовосстановлению и не поддерживаются в порядке дороги», - отметил он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Площадка «Моглино-3» - перспективное место для энергоёмких проектов
Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
Telegram-канал «Псковские новости» попал в топ-10 Медиалогии
Два человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе
Почти два миллиона рублей долга по зарплате выплатила великолукская организация
Псковское «Яблоко» и партийные боты стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»
Футболисты Псковской области сразятся за Кубок губернатора
Псковские туроператоры представляют регион на международной выставке в сфере туризма
Когда Псков избавится от вычурных вывесок, рассказали эксперты

Комментарии

Авторизация
No comments
Ближе к звездам

Экономика / Я – социальный предприниматель
30 марта 15:45

Ближе к звездам

Псковичка открыла студию художественной гимнастики, откуда детям не хочется уходить
На взлёт

Экономика
26 марта 09:46

На взлёт

Нинель Салагаева рассказала о будущем псковского аэропорта

Скорая помощь для бизнеса

Экономика / Деньги
29 марта 13:49

Скорая помощь для бизнеса

За десять лет псковские предприятия в качестве поддержки получили более 1 мрлд рублей