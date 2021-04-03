В Псковском районе запущена первая очередь лесоперерабатывающего предприятия, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона сообщил, что реализацию инвест-проекта он обсудил с руководством компании «ОСКО-ИНВЕСТ». «Компания строит лесоперерабатывающее предприятия стоимостью 4,7 млрд рублей, из которых 1,6 млрд уже реализовано. В деревне Спасовщина Псковского района возведены производственное, складское и административное здания, установлены сушильные камеры, линия сортировки и котельная», - пояснил он.

По словам губернатора, первая очередь завода запущена, и 3 тыс. кубометров продукции уже отправлены на экспорт.

В ближайшие полгода готовится промышленная площадка для организации второй очереди. Планируется, что предприятие будет выпускать композитные блоки для поддонов из щепы и опилок.

Михаил Ведерников также сообщил, что для дальнейшего развития инвестору нужно ещё несколько участков лесного фонда. «Поручил проанализировать, какие из существующих участков используются недобросовестно, где своевременно не оплачивается аренда, не обеспечиваются необходимые мероприятия по лесовосстановлению и не поддерживаются в порядке дороги», - отметил он.