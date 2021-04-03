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Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

3 апреля 2021 года, 12:00

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии зарегистрирован 34604 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в том числе 81 — за минувшие сутки. Выздоровело – 23704 пациента. За последние сутки — 113. Умерло – 252. Всего на данный момент проведено 318280 исследований.

Количество заболевших в районах Псковской области следующее: Псков – 12461, Великие Луки – 5964, Бежаницкий район — 327, Великолукский район – 784, Гдовский район – 475, Дедовичский район – 721, Дновский район — 299, Красногородский район – 197, Куньинский район – 324, Локнянский район — 238, Невельский район – 1376, Новоржевский район – 305, Новосокольнический район – 913, Опочецкий район – 884, Островский район – 1782, Палкинский район – 380, Печорский район – 670, Плюсский район – 535, Порховский район – 1113, Псковский район – 2870, Пустошкинский район – 303, Пушкиногорский район — 313, Пыталовский район – 280, Себежский район – 542, Струго-Красненский район – 352, Усвятский район – 153.

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