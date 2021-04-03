Telegram-канал «Псковские новости» попал в топ-10 Медиалогии

Telegram-канал «Псковские новости» попал в топ-10 самых цитируемых СМИ Псковской области по версии «Медиалогии», сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на сообщение в выпуске видеопроекта «Псковский телеграм» 2 апреля.

При подготовке рейтинга медиаресурсов Псковской области за 2020 год «Медиалогия» включила «Псковские новости» в топ-10, подразумевая одноименную газету «Псковские новости». Однако ознакомление с внутренней статистикой рейтинга и ссылочной базой, инфоповодами не оставляет сомнений, что речь идет именно о Telegram-канале «Псковские новости».

Седьмой выпуск «Псковского телеграма» вышел вечером 2 апреля. Его можно посмотреть на сайте ПАИ, а также в Youtube-канале информационного агентства.