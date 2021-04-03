Два человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП в Пустошкинском районе

Два человека погибли и один госпитализирован в тяжелом состоянии в результате ДТП в Пустошкинском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, ночью на 466-м км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2115 и большегруза ДАФ.

По предварительной версии следователей, водитель ВАЗ, молодой человек 1998 года рождения, выехал на встречную полосу, потерял контроль над автомобилем. Удар гружёной фуры пришёлся в бок легковому авто. В результате чего, машину разорвало на две части.

Пассажиры - пассажир молодой человек 1996 года рождения и девушка 1993 года рождения — погибли на месте. Предполагаемый водитель легковой машины госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию Великолукской городской больницы. 35-летний водитель грузовика, гражданин Белоруссии, не пострадал.

На месте смертельного ДТП работает следственно-оперативная группа и эксперты криминалистического центра УМВД России по Псковской области. Для проведения осмотра места происшествия была развёрнута специальная световая башня.