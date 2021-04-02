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Происшествия / Правосудие

Почти два миллиона рублей долга по зарплате выплатила великолукская организация

2 апреля 2021 года, 19:33

Почти два миллиона рублей долга по заработной плате выплатила организация «Аквавелсервис» в городе Великие Луки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В 2018-2019 годах генеральный директор компании оставил без зарплаты 23 работника. Удержанные средства он направил на расчеты с контрагентами и другие расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компании.

Таким образом, руководитель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Однако, в ходе предварительного расследования руководитель предприятия – должника полностью погасил задолженность по заработной плате, признал вину и даже перечислил добровольные пожертвования в благотворительные фонды региона для заглаживания своей вины.

Учитывая эти факты следствие подало ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении фигуранту судебного штрафа. Постановлением суда великолукскому бизнесмену назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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