Почти два миллиона рублей долга по зарплате выплатила великолукская организация

Почти два миллиона рублей долга по заработной плате выплатила организация «Аквавелсервис» в городе Великие Луки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В 2018-2019 годах генеральный директор компании оставил без зарплаты 23 работника. Удержанные средства он направил на расчеты с контрагентами и другие расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компании.

Таким образом, руководитель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Однако, в ходе предварительного расследования руководитель предприятия – должника полностью погасил задолженность по заработной плате, признал вину и даже перечислил добровольные пожертвования в благотворительные фонды региона для заглаживания своей вины.

Учитывая эти факты следствие подало ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении фигуранту судебного штрафа. Постановлением суда великолукскому бизнесмену назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей.