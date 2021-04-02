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Общество

Псковское «Яблоко» и партийные боты стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»

2 апреля 2021 года, 18:18

Седьмой выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел на сайте Псковского агентства информации 2 апреля.

Псковское «Яблоко» и партийные боты стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»

Фото Псковского агентства информации

В эфире программы ведущие обсудили намерение Льва Шлосберга уйти из псковского «Яблока» и выдвинуться кандидатом в депутаты Государственной Думы в Москве. 

Также в повестку псковских Telegram-каналов попали «яблочная» глава Пустошкинского района, выборы в Порховском районе, партийные боты и другие новости. Выпуск можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации.  

Создатели программы отмечают, что совокупная аудитория каждого выпуска «Псковского телеграма» составляет 4-5 тысяч человек. Такое количество зрителей набирается на всех площадках распространения, включая социальные сети. 

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