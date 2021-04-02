Псковское «Яблоко» и партийные боты стали темами нового выпуска «Псковского телеграма»

Седьмой выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел на сайте Псковского агентства информации 2 апреля.

В эфире программы ведущие обсудили намерение Льва Шлосберга уйти из псковского «Яблока» и выдвинуться кандидатом в депутаты Государственной Думы в Москве.

Также в повестку псковских Telegram-каналов попали «яблочная» глава Пустошкинского района, выборы в Порховском районе, партийные боты и другие новости. Выпуск можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации.

Создатели программы отмечают, что совокупная аудитория каждого выпуска «Псковского телеграма» составляет 4-5 тысяч человек. Такое количество зрителей набирается на всех площадках распространения, включая социальные сети.