Футболисты Псковской области сразятся за Кубок губернатора

В Псковской области состоится Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора «Весна-2021», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в Кубке. В нём могут выступить дворовые непрофессиональные футбольные команды городов и районов области в трех возрастных группах: 2008- 2010, 2005 — 2007 и 2003 — 2004 годов рождения. При этом в составы команд могут входить не более трёх игроков младшего возраста и не более двух занимающихся футболом в детско-юношеских спортивных школах или профессионально.

Заявки принимаются до 15 апреля. Их можно подать в группе Лиги дворового футбола Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» или главному секретарю Чемпионата по e-mail ai.sol@inbox.ru. Подтвердить участие необходимо по телефону 8-911-699-46-28.

Соревнования пройдут в три тура. С 17 апреля начнётся муниципальный этап, с 1 мая — зональный — соревнования будут организованы в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках. Финал состоится 8 мая в Великих Луках.