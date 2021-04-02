Псковские туроператоры представляют регион на международной выставке в сфере туризма

Псковские туроператоры и отельеры представляют область на Международной выставке «Интурмаркет» - 2021 в Москве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по туризму.

В ходе мероприятия профильный комитет и Туристский информационный центр области планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве с представителями туриндустрии других регионов.

Кроме того, специалисты примут участие в благотворительном аукционе «Турбизнес с открытым сердцем». Средства, которые будут выручены в ходе аукциона, пойдут на помощь детям хосписа «Дом с маяком». Псковская область представила четыре лота: от отеля «Покровский», от группы компаний «Изборск», от музея-заповедника «Изборск» и от заповедника «Полистовский».