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Экономика / Туризм

Псковские туроператоры представляют регион на международной выставке в сфере туризма

2 апреля 2021 года, 17:17

Псковские туроператоры и отельеры представляют область на Международной выставке «Интурмаркет» - 2021 в Москве. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по туризму.

Псковские туроператоры представляют регион на международной выставке в сфере туризма

В ходе мероприятия профильный комитет и Туристский информационный центр области планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве с представителями туриндустрии других регионов.

Кроме того, специалисты примут участие в благотворительном аукционе «Турбизнес с открытым сердцем». Средства, которые будут выручены в ходе аукциона, пойдут на помощь детям хосписа «Дом с маяком». Псковская область представила четыре лота: от отеля «Покровский», от группы компаний «Изборск», от музея-заповедника «Изборск» и от заповедника «Полистовский».

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