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Общество

Когда Псков избавится от вычурных вывесок, рассказали эксперты

2 апреля 2021 года, 16:49

Когда Псков избавится от вычурных вывесок, выяснила газета «АиФ. Псков».

Год назад в Пскове был принят дизайн-код. Он регулирует месторасположение вывесок на фасаде зданий, их вид и информационное наполнение, размер, цвет.

Чтобы не было серьезной нагрузки на бизнес в условиях пандемии, предпринимателям дали время, чтобы они не торопясь вывески поменяли. Облик исторической части города должен измениться к июню 2021 года, типовой — к лету 2022 года.

- К 3 июню 2021 года все вывески в исторической части города должны либо отсутствовать, либо соответствовать дизайн-коду, - сказал заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.

Он также отметил, что некоторые изменения в облике города произошли уже сейчас.

- Довольно распространено было просто затянуть фасад баннером или на тротуаре выставить штендер, прикованный цепью к столбу, - напомнил он. - Сейчас мы такого не допускаем. Может, кто-то уже заметил эти изменения.

За нарушения правил предусмотрен довольно ощутимый штраф. Юридические лица заплатят от 20 000 до 50 000 рублей, а должностные — от 2 000 до 3 000 рублей. В случае повторного нарушения сумма вырастит для юрлицам от 40 000 до 100 000 рублей, для должностных — от 4 000 до 10 000 рублей.

Подробности в материале «Облико морале».

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