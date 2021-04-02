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Общество

Руководство отеля на Профсоюзной в Пскове: Надстройка одноэтажной части невозможна

2 апреля 2021 года, 15:47

Руководство отеля, который создаётся на улице Профсоюзной в Пскове, развеяло появившиеся опасения о повышении высотности одноэтажной части здания. «Это технически не возможно», - заявил «Псковской правде» директор ООО «Исток Заречье» Вадим Поташков.

Известный псковский архитектор Владимир Шуляковский в одной из социальных сетей разместил пост, посвящённый истории здания будущего отеля. По его словам, когда в нём располагалась столовая «Волна», неизвестный завхоз этой организации сделал одноэтажный навес в сторону реки Великой, который затем был зарегистрирован в БТИ как объект недвижимости. Архитектор опасается, что нынешний собственник однажды решит достроить над одноэтажной частью ещё несколько этажей, в результате чего окажется закрыт вид на церковь Одигитрии.

Как отметил Вадим Поташков, конструкция одноэтажной части здания не выдержит никаких надстроек. «Никакое строительство не предусмотрено, в этой части у нас будет располагаться ресторан», - заверил он.

Вадим Поташков добавил, что завершить проект по созданию отеля планируется в конце текущего года.

Также он рассказал, для чего на крыше здания установили купол.  

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