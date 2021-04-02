Восемь лет колонии строгого режима получил пскович, избивший жену до смерти

К восьми годам колонии строгого режима приговорен житель Псковской области, избивший жену до смерти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Преступление произошло 26 июля 2020 года в деревне Торошино Псковского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой из-за того, что та отказалась готовить ему ужин. В ходе конфликта злоумышленник нанес женщине множество ударов руками и ногами. У потерпевшей произошел травматический разрыв печени, что вызвало обильную потерю крови и смерть.

34-летнего житель Псковского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей) и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.