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Происшествия / Правосудие

Восемь лет колонии строгого режима получил пскович, избивший жену до смерти

2 апреля 2021 года, 16:09

К восьми годам колонии строгого режима приговорен житель Псковской области, избивший жену до смерти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Преступление произошло 26 июля 2020 года в деревне Торошино Псковского района. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой из-за того, что та отказалась готовить ему ужин. В ходе конфликта злоумышленник нанес женщине множество ударов руками и ногами. У потерпевшей произошел травматический разрыв печени, что вызвало обильную потерю крови и смерть.

34-летнего житель Псковского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей) и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

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