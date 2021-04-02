Изыскательские работы проводятся под Ольгинским мостом в Пскове

Под Ольгинским мостом в Пскове проводятся изыскательские работы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

Он отметил, что в настоящее время специалисты занимаются обмером конструкций моста, изучением дна и уточнением глубины реки. Работы проводятся в рамках разработки проекта по ремонту и реконструкции объекта.

«Чтобы запроектировать что-то новое, необходимо сначала изучить то, что уже имеется», - подчеркнул председатель комитета.

Сколько продлятся изыскания пока неизвестно, сказал Борис Елкин. «Многое зависит от того, что именно намерен уточнить проектировщик», - добавил он.