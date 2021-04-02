Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 будут организованы в Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе совещания первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

По ее словам, темпы проведения прививочной кампании в регионе постепенно увеличиваются, как и количество партий поступающей вакцины. В настоящее время в медучреждениях области находится порядка 32,5 тысяч доз вакцины. В связи с этим регион может включить в программу расширения точек для вакцинирования и торговые центры. «В таких местах отмечена особая активность граждан, желающих привиться», — отметила Марина Гаращенко.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук проинформировал, что на сегодняшний день в области наблюдается снижение темпов распространения заболеваемости COVID-19. Однако, коллективный иммунитет, по его мнению, формируется недостаточно активно — первую вакцину от коронавируса сделали почти 24 тысячи человек, закончили вакцинацию — около 19 тысяч человек.

«Снижать степень ответственности за все мероприятия, связанные с профилактикой распространения коронавируса, мы пока не имеем права. Пункты Указа губернатора должны строго соблюдаться каждым жителем области для реализации благоприятного прогноза по текущей эпидемиологической ситуации», — подчеркнула Вера Емельянова и добавила, что ситуация по борьбе с COVID-19 находится на особом контроле у губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области.