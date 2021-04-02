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Общество / Здоровье

Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 будут организованы в Псковской области

2 апреля 2021 года, 13:46

Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 будут организованы в Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе совещания первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 будут организованы в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По ее словам, темпы проведения прививочной кампании в регионе постепенно увеличиваются, как и количество партий поступающей вакцины. В настоящее время в медучреждениях области находится порядка 32,5 тысяч доз вакцины. В связи с этим регион может включить в программу расширения точек для вакцинирования и торговые центры. «В таких местах отмечена особая активность граждан, желающих привиться», — отметила Марина Гаращенко.

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук проинформировал, что на сегодняшний день в области наблюдается снижение темпов распространения заболеваемости COVID-19. Однако, коллективный иммунитет, по его мнению, формируется недостаточно активно — первую вакцину от коронавируса сделали почти 24 тысячи человек, закончили вакцинацию — около 19 тысяч человек.

«Снижать степень ответственности за все мероприятия, связанные с профилактикой распространения коронавируса, мы пока не имеем права. Пункты Указа губернатора должны строго соблюдаться каждым жителем области для реализации благоприятного прогноза по текущей эпидемиологической ситуации», — подчеркнула Вера Емельянова и добавила, что ситуация по борьбе с COVID-19 находится на особом контроле у губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области.

Дополнительные пункты вакцинации от COVID-19 будут организованы в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также участники обсудили в рамках совещания актуальные вопросы сфер образования, культуры, труда и занятости, а также социальной поддержки населения.

Отдельно они рассмотрели первоочередные мероприятия по подготовке региона к отмечанию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. «Подготовка событийной программы будет осуществляться с учетом эпидемиологической ситуации. Ветеранам и причисленным к ним категориям граждан будут предоставлены необходимые меры социальной поддержки», — подчеркнула вице-губернатор.

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