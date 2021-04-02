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Недвижимость / Строительство

Создатели отеля на Профсоюзной в Пскове объяснили назначение появившегося на здании «колпачка»

2 апреля 2021 года, 14:04

Назначение конструкции, появившейся на крыше здания будущего отеля на улице Профсоюзной в Пскове, объяснил «Псковской правде» директор ООО «Исток Заречье» Вадим Поташков. По его словам, на установленном куполе будет смонтирован кованый флаг с флюгером, на котором изображён псковский барс. Эти работы планируется провести на следующей неделе.

Создатели отеля на Профсоюзной в Пскове объяснили назначение появившегося на здании «колпачка»

Фото «Псковской правды»

Вадим Поташков также отметил, что конструкция пока имеет не окончательный вид и призвал псковичей не делать поспешных выводов, а дождаться финала работ.

На этой неделе над крышей здания будущего отеля появился небольшой купол. Он вызвал многочисленные обсуждения в социальных сетях. Конструкцию прозвали «колпачком» и сравнили с шапкой Незнайки — героя произведений Николая Носова. 

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