Третий международный конкурс цифровых решений World AI&Data Challenge стартовал в Москве

В московской «Точке кипения» стартовал третий международный конкурс цифровых решений World AI&Data Challenge, который организует Агентство стратегических инициатив. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

«Мы все уже привыкли к тому факту, что Россия входит в топ стран, которые диктуют цифровую повестку в части развития искусственного интеллекта. И с вашей помощью надеемся это лидерство сохранить», – отметил глава попечительского совета конкурса, заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на торжественной церемонии запуска.

По его словам, в ближайшее время в России утвердят второй пакет мер поддержки IT-индустрии, разработанный совместными усилиями Правительства и бизнеса. Пока в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» на создание общественных датасетов (наборов данных), поддержку цифровых стартапов и обучение планируется инвестировать около 6 млрд рублей бюджетных средств. «И конкурсы мы тоже будем поддерживать», – добавил Дмитрий Чернышенко.

За время существования конкурс World AI&Data Challenge собрал более 8 тысяч участников, которые представили свыше 100 решений для внедрения в регионах.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в свою очередь отметила, что более 20 решений, предложенных на конкурсе, уже реализуются в 40 субъектах Российской Федерации. По ее словам, за время проведения конкурса и качество и задач, которые ставят некоторые активные региона, и данных, которые субъекты предоставляют, увеличилось значительно.

«Наш конкурс цифровых решений уже стал международным – с прошлого года в число партнёров вошёл Всемирный банк, а среди участников появились иностранные граждане, выходцы из России, которым небезразлична их родина. Глобальная задача конкурса – найти решения, как с помощью больших данных повысить качество жизни людей», – подчеркнула Светлана Чупшева.

AI&Data Challenge состоит из трёх этапов: выдвижение проблемы или ситуации на конкурс задач, решение по поставленным задачам и на финальном этапе –постановщики задач вместе с разработчиками реализуют решения в регионах при поддержке международных экспертов.

Количество дата-специалистов, участвующих в конкурсе, выросло за два года в шесть раз. Так, в 2020 году над решением проблем работали более 6,5 тысячи разработчиков из 82 регионов России и 26 стран. Их решения размещены на открытом коде, и любая компания или государство могут внедрить понравившуюся практику у себя.