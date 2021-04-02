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Спорт

«Немов Центр» планируется открыть в Пскове к концу 2022 года

2 апреля 2021 года, 12:41

«Центр спортивной гимнастики Алексея Немова» планируется открыть в Пскове к концу 2022 года, сообщила исполняющая обязанности председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 2 апреля.

По ее словам, что техническая документация по этому проекту уже подготовлена и проходит государственную экспертизу. Реконструкция здания на улице Коммунальной, 25, где ранее располагалась механическая прачечная, начнется уже в этом году.

«Проект должен реализовываться два года, то есть к концу следующего года мы должны сдать «Немов-центр», – подчеркнула Елена Чернышова.

Соглашение о строительстве спортивного центра подписано с Министерством спорта. На его создание будет выделен 70 млн рублей: в 2021 году на эти цели в Псковскую область направят 36 млн рублей, а в 2022 году – 34 млн рублей.

Специализированную школу спортивной гимнастики Алексей Немов будет курировать лично. 

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