Акция «ЕГЭ для родителей» проходит в одной из псковских школ

Акция «ЕГЭ для родителей» проходит 2 апреля в Средней общеобразовательной школе №24 имени Л. И. Малякова в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации города.
Акция «ЕГЭ для родителей» проходит 2 апреля в Средней общеобразовательной школе №24 имени Л. И. Малякова в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации города.
Родителям выпускников предстоит написать ЕГЭ по русскому языку. Мероприятие полностью имитирует процедуру проведения экзамена: участникам предстоит пройти все этапы от рамки металлодетектора до получения результатов.
Экзаменационные работы для взрослых представляют из себя сокращенные варианты оригинальных. Родители смогут за короткий срок познакомиться с заданиями разных типов.
Проверить свои знания пришел и председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит уже пятый раз. Проект призван помочь выпускникам и их родителям снять психологическое напряжение, связанное с ЕГЭ. Инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.