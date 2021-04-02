Акция «ЕГЭ для родителей» проходит в одной из псковских школ

Акция «ЕГЭ для родителей» проходит 2 апреля в Средней общеобразовательной школе №24 имени Л. И. Малякова в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации города.

Родителям выпускников предстоит написать ЕГЭ по русскому языку. Мероприятие полностью имитирует процедуру проведения экзамена: участникам предстоит пройти все этапы от рамки металлодетектора до получения результатов. Экзаменационные работы для взрослых представляют из себя сокращенные варианты оригинальных. Родители смогут за короткий срок познакомиться с заданиями разных типов.