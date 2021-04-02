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Общество / Образование

Акция «ЕГЭ для родителей» проходит в одной из псковских школ

2 апреля 2021 года, 12:09

Акция «ЕГЭ для родителей» проходит 2 апреля в Средней общеобразовательной школе №24 имени Л. И. Малякова в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации города.

Акция «ЕГЭ для родителей» проходит в одной из псковских школ

Фото из Instagram-аккаунта администрации города Пскова

Родителям выпускников предстоит написать ЕГЭ по русскому языку. Мероприятие полностью имитирует процедуру проведения экзамена: участникам предстоит пройти все этапы от рамки металлодетектора до получения результатов.

Экзаменационные работы для взрослых представляют из себя сокращенные варианты оригинальных. Родители смогут за короткий срок познакомиться с заданиями разных типов.

Акция «ЕГЭ для родителей» проходит в одной из псковских школ

Фото из Instagram-аккаунта администрации города Пскова

Проверить свои знания пришел и председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит уже пятый раз. Проект призван помочь выпускникам и их родителям снять психологическое напряжение, связанное с ЕГЭ. Инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

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