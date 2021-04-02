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Общество / Здоровье

Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 251

2 апреля 2021 года, 11:43

Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 251, сообщает официальный Telegram-канал региона. За сутки 1 апреля в ковидстатистику добавилось еще пять летальных исходов.

При этом показатель летальности в Псковской области ровняется 0,7%, что ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу – 2,7% и по России в целом – 2,2%. Об этом ранее сообщил губернатор Михаил Ведерников.

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 34 тыс. 523 случая заражения коронавирусом. В частности, за минувшие сутки выявили 91 инфицированного.

Количество выздоровевших от COVID-19 составляет 23 тыс. 591. 1 апреля из псковских медучреждений выписали 64 переболевших коронавирусом пациента. 

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