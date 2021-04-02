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Спорт / Соревнования

В Псковской области запланировано большое количество спортивных мероприятий

2 апреля 2021 года, 11:40

На 2021 год в Псковской области запланировано большое количество спортивных мероприятий, заявила исполняющая обязанности председателя комитета по спорту региона Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 2 апреля.

В Псковской области запланировано большое количество спортивных мероприятий

Фото Псковского агентства информации

В 2020 году Псковская область не реализовала даже четверти запланированных физкультурных и спортивных встреч, отметила Елена Чернышова и добавила, что спортсмены и тренеры очень соскучились.

В настоящее время у псковских спортсменов появилась возможность наверстать упущенные возможности - в указ губернатора о противодействии распространению коронавируса внесены изменения. «Такое количество мероприятий Северо-Запада и на российском уровне мы ни разу не брали. Это очень тяжелая работа и наше самое главное достижение», - подчеркнула Елена Чернышова.

По ее словам, сейчас в Псковской области состязания собирают большое количество участников. Около 700 спортсменов приехали на турнир «Мини-футбол – в школу», Еще 500 участников со всего Северо-Запада собрали соревнования по самбо.

Елена Чернышова отметила, что большая часть мероприятий проходит в залах. «Конечно же, мы традиционно в мае начнем «Кожаный мяч» – в том году мы его не провели. В ближайшее время у нас планируется в Опочке легкоатлетический кросс, где присутствуют все муниципалитеты», – сообщила Елена Чернышова.

Кроме того, в ближайшие выходные в Пушкинских Горах состоится фестиваль ГТО среди спортивных семей. Также в регионе запланировано провести Спартакиаду молодёжи по волейболу, соревнования по велоспорту, тхэквондо, кудо. «То есть программа у нас очень насыщенная, даже на ближайший месяц», – заметила спикер.

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