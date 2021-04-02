Реставрация некрополя Пушкиных-Ганнибалов в Святогорском монастыре начнется уже в апреле

Реставрация некрополя Пушкиных-Ганнибалов в Свято-Успенском Святогорском монастыре начнется уже в апреле, сообщила в своем Instagram-аккаунте автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Согласно проектному плану, в апреле-мае планируется провести реставрацию гранитной и мраморной частей памятника, а также металлического ограждения.

Прежде всего рабочим необходимо очистить поверхности каменных частей памятника от всех видов загрязнений. После очистки камня они приступят к удалению старых реставрационных мастиковок с заменой на новые. Небольшие утраты и трещины, а также швы между блоками будут заполнены раствором камнезаменителя.

В ходе реставрационных работ планируется провести дополнительное обследование крепежа блоков гранита, биоцидную обработку поверхности и обработку защитными составами.

Реставрация частей из натурального мрамора также предполагает биоцидную обработку поверхности и консервационную обработку камня защитными составами.

Кроме того, планируется очистить крест от дикой патины и позолотить его сусальным золотом. Поверхности креста будут также обработаны защитными составами. Реставрации подвергнется и надпись на цоколе памятника. Ей необходима тонировка.

Металлическое ограждение вокруг некрополя Пушкиных-Ганнибалов отремонтируют, устранят его деформацию. Далее рабочие проведут очистку старого красочного слоя и химическую очистку. После конструкцию обработают защитными составами, чтобы законсервировать поверхность ограды.

Ранее сообщалось, что в проекте реставрации, среди прочего, будут указаны пожелания о доступе инвалидов на территорию монастыря с возможностью посещать могилу Пушкина.