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Общество / Здоровье

91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки

2 апреля 2021 года, 09:44

91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки 1 апреля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

91 новый случай коронавируса выявлен в Псковской области за сутки

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 12 тыс. 445) заразились 28 человек, в Великих Луках (всего 5 тыс. 947) – 13. В Островском (всего 1 тыс. 781) и Дедовичском (всего 715) районах зафиксировали по 10 инфицированных. Шесть заболевших добавилось в Печорском районе (всего 667), четыре - в Себежском (всего 541), по три – в Палкинском (всего 377) и Пушкиногорском (всего 311). В Псковском (всего 2 тыс. 859), Невельском (всего 1 тыс. 375), Порховском (всего 1 тыс. 111), Опочецком (всего 884) и Великолукском (всего 782) районах коронавирус диагностировали по два случая коронавируса, в Новосокольническом (всего 907), Гдовском (всего 470), Бежаницком (всего 327) и Усвятском (всего 152) – по одному.

Всего с начала пандемии СOVID-19 подтвердилось 34 тыс. 523 случая заболевания. Выздоровели от коронавируса 23 тыс. 591 человек, в том числе за минувшие сутки – 64 пациента.

Коронавирус унес жизни 246 жителей Псковской области. Несмотря на это, показатель летальных исходов в регионе остается ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и по России. 

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