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Общество / Здоровье

Показатель летальности от СОVID-19 в Псковской области составляет 0,7%, в России - 2,2%

2 апреля 2021 года, 09:30

Показатель летальности от СОVID-19 в Псковской области составляет 0,7%, что ниже среднероссийских данных, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что по Северо-Западному федеральному округу этот показатель достигает в среднем 2,7%, а по стране — 2,2%.

«Спасибо нашим медикам, которые упорным трудом ежедневно спасают жизни», - написал глава региона.

Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 246. «Приношу искренние соболезнования родным и близким», -подчеркнул Михаил Ведерников.

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