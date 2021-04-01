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Происшествия

Автомобиль врезался в опору освещения на перекрёстке Труда и Текстильной в Пскове

1 апреля 2021 года, 22:11

На перекрёстке улиц Труда и Текстильной в Пскове автомобиль врезался в опору освещения, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на очевидцев происшествия.


Автомобиль врезался в опору освещения на перекрёстке Труда и Текстильной в Пскове

ДТП произошло 1 апреля около 20 часов. Автомобиль Ford, двигавшийся в сторону областного ГИБДД, не справился с управлением и въехал в столб. За рулем находился 42-летний мужчина. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Причины произошедшего уточняются.

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