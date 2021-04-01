Автомобиль врезался в опору освещения на перекрёстке Труда и Текстильной в Пскове

На перекрёстке улиц Труда и Текстильной в Пскове автомобиль врезался в опору освещения, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на очевидцев происшествия.

ДТП произошло 1 апреля около 20 часов. Автомобиль Ford, двигавшийся в сторону областного ГИБДД, не справился с управлением и въехал в столб. За рулем находился 42-летний мужчина. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Причины произошедшего уточняются.