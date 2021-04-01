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Общество / Образование

В школах Псковской области открыт приём заявлений для будущих первоклассников

1 апреля 2021 года, 18:09

1 апреля в школах Псковской области стартовал приём заявлений от родителей детей, которые в этом году пойдёт в первый класс. Газета «Псковская правда» узнала, как изменились правила приёма первоклассников и что теперь делать родителям, чтобы устроить ребёнка в школу.

В частности, если раньше приём заявлений начинался не позднее 1 февраля, то теперь только 1 апреля. Причём сначала заявления принимаются только от родителей тех детей, которые живут на закреплённых за школой территориях.

Раньше ребёнка должны были зачислить в течение семи дней после приёма документов. По новым нормам приказ о зачислении директор учебного заведения издаст после в течение трёх рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня.

При этом не позднее 5 июля школы должны обнародовать количество свободных мест для детей, проживающих не на закреплённой территории.

Укомплектовать классы школы обязаны не позднее 5 сентября.

Также по новым правилам приоритет при зачислении появляется у тех детей, чьи браться и сёстры уже учатся в этой школе. Ранее такая норма носила рекомендательный характер.

Подробнее — в материале «Первоклассный приём». Там же родители могут ознакомится перечнем закреплённых за каждой школой Пскова территорий. 

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