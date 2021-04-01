18-летний пскович осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщили «Псковской правде в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

3 октября 2020 года псковские полицейские задержали несовершеннолетнего псковича с крупным размером наркотиков. Подросток рассказал, что купил запрещенное вещество через интернет и забрал его посредством закладки. По словам нарушителя, товар предназначался для личного потребления.

В настоящее время местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Приговором Псковского городского суда молодому человеку назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.