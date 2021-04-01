Псковича с килограммом амфетамина задержали в Санкт-Петербурге

35-летнего безработного жителя Пскова задержали в Санкт-Петербурге с килограммом амфетамина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину остановили в ночь на 31 марта у автозаправочной станции на 34-м километре внутреннего кольца в Санкт-Петербурге сотрудники патрульно-постовой службы полиции Красногвардейского района. Пскович, которого полицейские заподозрили в употреблении наркотиков, был доставлен в отдел.

В ходе личного досмотра в его сумке были обнаружены и изъяты прозрачные пакетики, в которых содержалось 965 граммов амфетамина. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).