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Происшествия / Преступление

Псковича с килограммом амфетамина задержали в Санкт-Петербурге

1 апреля 2021 года, 17:09

35-летнего безработного жителя Пскова задержали в Санкт-Петербурге с килограммом амфетамина, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Псковича с килограммом амфетамина задержали в Санкт-Петербурге

Фото пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчину остановили в ночь на 31 марта у автозаправочной станции на 34-м километре внутреннего кольца в Санкт-Петербурге сотрудники патрульно-постовой службы полиции Красногвардейского района. Пскович, которого полицейские заподозрили в употреблении наркотиков, был доставлен в отдел.

В ходе личного досмотра в его сумке были обнаружены и изъяты прозрачные пакетики, в которых содержалось 965 граммов амфетамина. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).  

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