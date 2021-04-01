Четыре тысячи гектаров лесов планируется воспроизвести в Псковской области в 2021 году

В 2021 году лесовосстановительные работы в Псковской области планируется провести на площади четыре тысячи гектаров, заявил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире проекта ПАИ-live 1 апреля.

По его словам, большую часть леса – около 300 га – должны воспроизвести арендаторы. «В рамках государственного задания нашими подведомственными учреждениями – только порядка 105 гектаров», – сообщил Виктор Мусатов.

Он также отметил, что к 2024 году площадь вырубок должна равняться площади воспроизводства. Основная задача национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» — это достигнуть 100 % соотношения этих показателей.