Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Четыре тысячи гектаров лесов планируется воспроизвести в Псковской области в 2021 году

1 апреля 2021 года, 16:31

В 2021 году лесовосстановительные работы в Псковской области планируется провести на площади четыре тысячи гектаров, заявил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире проекта ПАИ-live 1 апреля.

Четыре тысячи гектаров лесов планируется воспроизвести в Псковской области в 2021 году

По его словам, большую часть леса – около 300 га – должны воспроизвести арендаторы. «В рамках государственного задания нашими подведомственными учреждениями – только порядка 105 гектаров», – сообщил Виктор Мусатов.

Он также отметил, что к 2024 году площадь вырубок должна равняться площади воспроизводства. Основная задача национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» — это достигнуть 100 % соотношения этих показателей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковское агентство информации рассказало, кому подходит лечение лошадьми
В школах Псковской области открыт приём заявлений для будущих первоклассников
18-летний пскович осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков
Псковича с килограммом амфетамина задержали в Санкт-Петербурге
Участки сразу четырёх улиц перекрыты для движения автотранспорта в Пскове
Михаил Ведерников поручил в районах ввести штрафы для нерадивых хозяев животных
Похитителя крышек от люков поймали в Гдовском районе
Гранты смогут получить районы Псковской области за разработку правил благоустройства
Проект реконструкции Дома культуры в посёлке Смуравьёво-2 в Гдовском районе будет доработан

Комментарии

Авторизация
No comments
Первоклассный прием

Общество / Образование
1 апреля 17:47

Первоклассный прием

В России изменились правила зачисления первоклашек в школы.

Поворот не туда

Общество
1 апреля 11:52

Поворот не туда

Как оградить детей на колесах от опасности дороги
Как мы проведем это лето

Общество
29 марта 12:22

Как мы проведем это лето

Куда псковичи смогут отправиться в новом туристическом сезоне?