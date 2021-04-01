Участки сразу четырёх улиц перекрыты для движения автотранспорта в Пскове

Участники сразу четырёх улиц перекрыты для движения автотранспорта в Пскове. В частности, как сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области, с 1 апреля закрыт участок улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной. Он будет перекрыт до 25 августа. Объехать ремонт можно по улицам Ипподромной, Труда и проспекту Энтузиастов.

Также начались работы на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Этот участок будет закрыт для движения транспорта с 1 по 30 апреля в связи с ремонтом инженерных сетей. Администрация города советует использовать в качестве объезда улицы Некрасова, Советскую и Карла Маркса.

Ремонт стартовал и на улице Бастионной. Там невозможен проезд по одной полосе от вокзала до улицы Гагарина.

Подрядная организация «СпецТрансСервис» заметит здесь покрытие дороги, установит бортовой камень, уложит плиты покрытия, заменит колодцы на чугунные, а также организует зеленую зону и разметку проезжей части термопластиком. Общая стоимость контракта составит 13 млн 600 тыс. рублей. Работы необходимо закончить до 1 июля 2021 года.

Кроме того, с 31 марта ограничено движение транспорта на улице Инженерной от улицы Индустриальной до улицы Алтаева. Здесь проходит ремонт дорожного покрытия.