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Транспорт / Инфраструктура

Участки сразу четырёх улиц перекрыты для движения автотранспорта в Пскове

1 апреля 2021 года, 16:20

Участники сразу четырёх улиц перекрыты  для движения автотранспорта в Пскове. В частности, как сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области,  с 1 апреля закрыт участок улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Ипподромной. Он будет перекрыт  до 25 августа. Объехать ремонт можно по улицам Ипподромной, Труда и проспекту Энтузиастов. 

Участки сразу четырёх улиц перекрыты для движения автотранспорта в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

Также начались работы на Октябрьском проспекте от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Этот участок будет закрыт для движения транспорта с 1 по 30 апреля в связи с ремонтом инженерных сетей. Администрация города советует использовать в качестве объезда улицы Некрасова, Советскую и Карла Маркса.

Ремонт стартовал и на улице Бастионной. Там невозможен проезд по одной полосе от вокзала до улицы Гагарина.

Подрядная организация «СпецТрансСервис» заметит здесь покрытие дороги, установит бортовой камень, уложит плиты покрытия, заменит колодцы на чугунные, а также организует зеленую зону и разметку проезжей части термопластиком. Общая стоимость контракта составит 13 млн 600 тыс. рублей. Работы необходимо закончить до 1 июля 2021 года.

Кроме того, с 31 марта ограничено движение транспорта на улице Инженерной от улицы Индустриальной до улицы Алтаева. Здесь проходит ремонт дорожного покрытия. 

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