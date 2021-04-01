Михаил Ведерников поручил в районах ввести штрафы для нерадивых хозяев животных

В районах Псковской области могут ввести штрафы для нерадивых хозяев животных, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Соответствующее поручение во время рабочего совещания с муниципалитетами дал губернатор Михаил Ведерников.

По словам главы региона, поступает много жалоб на тех, кто не убирает отходы жизнедеятельности за своими питомцами. Псковичи просят привлекать нарушителей чистоты к ответственности. «Считаю, что отношение к таким нарушителям тоже должно быть принципиальным. Люди, которые не уважают чужой труд, не готовы помогать в сохранении чистоты родного города, должны подвергаться административным мерам воздействия», — отметил Михаил Ведерников.

Руководитель правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова подчеркнула, что хозяев животных можно привлечь к ответственности на региональном уровне: статья 2.5 Закона области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» устанавливает ответственность граждан за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов в виде штрафа от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Наталья Волкова добавила, что в Пскове требование к владельцам животных об уборке продуктов жизнедеятельности питомцев установлено с 2011 года. «Считаю необходимым закрепление данного требования в правилах благоустройства тех муниципальных образований, где оно отсутствует. Привлечение хозяев домашних животных к административной ответственности может и должно осуществляться в рамках областного законодательства», — сказала она.

Кроме того, начальник профильного управления рекомендовала вести активную работу с местными жителями, которые мусорят на улицах. Например, в Пскове предусмотрена ответственность за оставление отходов вне урн, выбрасывание мусора из окон зданий, из движущихся и припаркованных транспортных средств.