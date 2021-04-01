Похитителя крышек от люков поймали в Гдовском районе

В Гдовском районе задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в краже крышек от дождеприемных люков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Две крышки и два чугунных кольца были похищены в деревне Чернёво Гдовского района. Они принадлежат местному муниципальному предприятию коммунального хозяйства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность похитителя. Мужчина дал признательные показания. Он собирался сдать украденное в пункт приема металла, но не успел.

Похищенное изъято. Товароведческая экспертиза показала, что ущерб от кражи составил 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Она предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Теперь полиция устанавливает причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.