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Происшествия / Преступление

Похитителя крышек от люков поймали в Гдовском районе

1 апреля 2021 года, 14:20

В Гдовском районе задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в краже крышек от дождеприемных люков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Две крышки и два чугунных кольца были похищены в деревне Чернёво Гдовского района. Они принадлежат местному муниципальному предприятию коммунального хозяйства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность похитителя. Мужчина дал признательные показания. Он собирался сдать украденное в пункт приема металла, но не успел.

Похищенное изъято. Товароведческая экспертиза показала, что ущерб от кражи составил 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Она предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Теперь полиция устанавливает причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

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