Гранты смогут получить районы Псковской области за разработку правил благоустройства

Районы Псковской области смогут получить гранты за разработку новых правил благоустройство, в том числе, дизайн-кодов. На финансовую поддержку смогут претендовать муниципалитеты, которые наиболее оперативно проведут эту работу, отметил губернатор Михаил Ведерников на совещании с главами районов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

За первое место будет предоставлен грант в 1 млн рублей, за второй — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей. Эти деньги районы смогут направить на любые свои нужды.

Михаил Ведерников рассчитывает, что такая поддержка мотивируют муниципалитеты к оперативной разработке и принятию документов.

Губернатор отметил, что новые правила благоустройства — это качественно другой подход к обеспечению чистоты и приятного внешнего вида населенных пунктов региона. «У нас есть колоссальное историко-культурное наследие, богатые традиции. Опыт последних лет однозначно показывает, что туризм для Псковской области — одна из наиболее перспективных составляющих региональной экономики. Чтобы корректно реализовать этот потенциал в интересах жителей региона, необходимо соблюдать несколько принципиально важных элементов благоустройства», — сказал Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что города должны быть комфортными и для жителей, и для гостей.

Глава региона обратил внимание на опыт Пскова. «Два года назад вместе с Главой Администрации Пскова Александром Братчиковым мы начали эту работу в областной столице. К настоящему времени разработана нормативно-правовая база, утвержден дизайн-код, проведена большая работа по демонтажу незаконной рекламы, заканчивается переходный период, в течение которого предприниматели должны согласовать все свои рекламные вывески», — сказал Михаил Ведерников и заметил, что город преобразился.

Он рекомендовал муниципалитетам перенять опыт Пскова, в первую очередь это должны сделать Великие Луки, Пушкинские Горы, Печоры. Губернатор поставил задачу подготовить документы до конца мая, а затем начать переходный период для владельцев стационарных объектов.