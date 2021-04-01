Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Гранты смогут получить районы Псковской области за разработку правил благоустройства

1 апреля 2021 года, 13:40

Районы Псковской области смогут получить гранты за разработку новых правил благоустройство, в том числе, дизайн-кодов. На финансовую поддержку смогут претендовать муниципалитеты, которые наиболее оперативно проведут эту работу, отметил губернатор Михаил Ведерников на совещании с главами районов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Гранты смогут получить районы Псковской области за разработку правил благоустройства

Фото пресс-службы администрации Псковской области

За первое место будет предоставлен грант в 1 млн рублей, за второй — 500 тыс. рублей, за третье — 300 тыс. рублей. Эти деньги районы смогут направить на любые свои нужды.

Михаил Ведерников рассчитывает, что такая поддержка мотивируют муниципалитеты к оперативной разработке и принятию документов.

Губернатор отметил, что новые правила благоустройства — это качественно другой подход к обеспечению чистоты и приятного внешнего вида населенных пунктов региона. «У нас есть колоссальное историко-культурное наследие, богатые традиции. Опыт последних лет однозначно показывает, что туризм для Псковской области — одна из наиболее перспективных составляющих региональной экономики. Чтобы корректно реализовать этот потенциал в интересах жителей региона, необходимо соблюдать несколько принципиально важных элементов благоустройства», — сказал Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что города должны быть комфортными и для жителей, и для гостей.

Глава региона обратил внимание на опыт Пскова. «Два года назад вместе с Главой Администрации Пскова Александром Братчиковым мы начали эту работу в областной столице. К настоящему времени разработана нормативно-правовая база, утвержден дизайн-код, проведена большая работа по демонтажу незаконной рекламы, заканчивается переходный период, в течение которого предприниматели должны согласовать все свои рекламные вывески», — сказал Михаил Ведерников и заметил, что город преобразился.

Он рекомендовал муниципалитетам перенять опыт Пскова, в первую очередь это должны сделать Великие Луки, Пушкинские Горы, Печоры. Губернатор поставил задачу подготовить документы до конца мая, а затем начать переходный период для владельцев стационарных объектов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковское агентство информации рассказало, кому подходит лечение лошадьми
В школах Псковской области открыт приём заявлений для будущих первоклассников
18-летний пскович осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков
Псковича с килограммом амфетамина задержали в Санкт-Петербурге
Четыре тысячи гектаров лесов планируется воспроизвести в Псковской области в 2021 году
Участки сразу четырёх улиц перекрыты для движения автотранспорта в Пскове
Михаил Ведерников поручил в районах ввести штрафы для нерадивых хозяев животных
Похитителя крышек от люков поймали в Гдовском районе
Проект реконструкции Дома культуры в посёлке Смуравьёво-2 в Гдовском районе будет доработан

Комментарии

Авторизация
No comments
Первоклассный прием

Общество / Образование
1 апреля 17:47

Первоклассный прием

В России изменились правила зачисления первоклашек в школы.

Поворот не туда

Общество
1 апреля 11:52

Поворот не туда

Как оградить детей на колесах от опасности дороги
Как мы проведем это лето

Общество
29 марта 12:22

Как мы проведем это лето

Куда псковичи смогут отправиться в новом туристическом сезоне?