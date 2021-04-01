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Культура

Проект реконструкции Дома культуры в посёлке Смуравьёво-2 в Гдовском районе будет доработан

1 апреля 2021 года, 12:53

На доработку отправлена проектно-сметная документация по реконструкции Дома культуры в посёлку Смуравьёво-2 в Гдовском районе. «Профильный Комитет и руководство Гдовского района недостаточно погрузились в проблематику вопроса, и в результате проект реконструкции не учитывает текущее (ужасное) состояние здания и не отвечает заявленным потребностям жителей посёлка», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Он заявил, что теперь документацию придётся доделывать в «ручном режиме» с учётом реальной ситуации.

При этом глава региона отметил, что объём ошибок такой, что не исключена необходимость федеральной поддержки. Этот вопрос будет прорабатываться с Министерством культуры РФ.

«Учитывая уровень ответственности, «лишь бы сделать» мы себе позволить не можем. Жители Смуравьёво-2 и так не избалованы вниманием и хорошими инфраструктурными объектами. Они должны получить современный и качественный объект – сделаю для этого всё необходимое», - подчеркнул глава региона. 

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