Весенний призыв начался в Псковской области

В Псковской области 1 апреля начался весенний призыв. В войска планируется отправить более 800 человек, сообщил «Псковской правде» военный комиссар области Сергей Судаков.

Он отметил, что призывная кампания организована так же, как и обе прошлогодние. В частности, проводится двойное тестирование призывников на коронавирус — сначала на местах, а затем — перед отправкой в войска. Доставка в части будет организована на отдельном транспорте и уже там молодых людей ждёт 14-дневный карантин.

«Маски, перчатки, разведение потоков - все эти меры сохраняются», - отметил военный комиссар.

Кроме того, у призывников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, будет возможность сделать прививку по прибытию к месту службы.

Сергей Судаков добавил, что все сотрудники военных комиссариатов, которые работают с призывниками, вакцинацию прошли.

Первая отправка новобранцев в войска намечена на 20 апреля.