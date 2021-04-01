С 1 апреля авиарейсы «Псков - Москва» становятся ежедневными

Расписание вылетов было скорректировано для удобства пассажиров. Борт будет отправляться из Пскова в 8 утра и прилетать в Москву в 9:10. Обратно из Москвы он будет вылетать в 22:35, прилёт - в 23:55.

«Теперь у каждого есть возможность провести полный рабочий день в столице и вернуться домой одним днём», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, направление пользуется высоким спросом среди жителей и гостей Пскова. С начала года загрузка рейсов «Псков-Москва» составляет 85-95%. Однако, для привлечения инвесторов, строительства нового терминала и комплексного развития аэропорта «Княгиня Ольга» необходимо достичь пассажиропотока в 130 тыс. человек ежегодно.