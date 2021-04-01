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Транспорт

С 1 апреля авиарейсы «Псков - Москва» становятся ежедневными

1 апреля 2021 года, 09:53

С 1 апреля авиарейсы «Псков - Москва», «Москва - Псков» становятся ежедневными, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

С 1 апреля авиарейсы «Псков - Москва» становятся ежедневными

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Расписание вылетов было скорректировано для удобства пассажиров. Борт будет отправляться из Пскова в 8 утра и прилетать в Москву в 9:10. Обратно из Москвы он будет вылетать в 22:35, прилёт - в 23:55.

«Теперь у каждого есть возможность провести полный рабочий день в столице и вернуться домой одним днём», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, направление пользуется высоким спросом среди жителей и гостей Пскова. С начала года загрузка рейсов «Псков-Москва» составляет 85-95%. Однако, для привлечения инвесторов, строительства нового терминала и комплексного развития аэропорта «Княгиня Ольга» необходимо достичь пассажиропотока в 130 тыс. человек ежегодно.

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