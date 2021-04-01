В ковидстатистику Псковской области добавилось еще 89 заболевших

В Пскове (всего 12 тыс. 417) выявили 47 ковидбольных, в Великих Луках (всего 5 тыс. 934) – 10. Шесть человек заболели в Псковском районе (всего 2 тыс. 857), пять - в Невельском (всего 1 тыс. 373) и четыре - в Усвятском (всего 151). В Островском (всего 1 тыс. 771), Великолукском (всего 780) и Палкинском (всего 374) диагностировали по три случая заражения коронавирусом, в Порховском (всего 1 тыс. 109) и Новоржевском (всего 305) – по два. Всего по одному инфицированному зафиксировали в Новосокольническом (всего 906), Печорском (всего 661), Себежском (всего 537) и Пушкиногорском (всего 308) районах.

Всего с начала пандемии СOVID-19 подтвердилось 34 тыс. 432 случая заболевания. При этом 23 тыс. 527 человек уже полностью выздоровели от коронавируса. В том числе, 111 пациентов излечились за минувшие сутки.

Умерли 244 жителя Псковской области. «Эксперты прогнозируют, что статистика смертности будет высокой ещё 2-3 недели», - подчеркнул Михаил Ведерников и призвал псковичей не игнорировать угрозу и своевременно начинать лечиться от заболевания.