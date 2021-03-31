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Общество / Здоровье

Главным внештатным специалистом-пульмонологом Псковской области назначена Анастасия Повторейко

31 марта 2021 года, 22:45

Главным внештатным специалистом-пульмонологом Псковской области назначена Анастасия Повторейко. Об этом сообщается в Инстаграм - акаунте Псковской областной инфекционной больницы, главным врачом которой и является доктор Повторейко.

Соответствующее решение принято комитетом по здравоохранению Псковской области. Отмечается, что с 2012 по 2017 год Анастасия Повторейко уже занимала эту должность.

Кроме того, заместитель главного врача по педиатрии Елена Карзанова назначена главным внештатным детским специалистом-инфекционистом Псковской области.

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