Главным внештатным специалистом-пульмонологом Псковской области назначена Анастасия Повторейко. Об этом сообщается в Инстаграм - акаунте Псковской областной инфекционной больницы, главным врачом которой и является доктор Повторейко.

Соответствующее решение принято комитетом по здравоохранению Псковской области. Отмечается, что с 2012 по 2017 год Анастасия Повторейко уже занимала эту должность.

Кроме того, заместитель главного врача по педиатрии Елена Карзанова назначена главным внештатным детским специалистом-инфекционистом Псковской области.