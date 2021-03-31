Псковская область признана готовой к прохождению пожароопасного сезона первой на Северо-Западе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Наша задача сверить часы и обсудить наиболее сложные вопросы, которые еще остаются и требуют поддержки региона или моего личного участия», — отметил Михаил Ведерников, выступая на совещание по вопросу подготовки региона к пожароопасному сезону.

В апреле в регионе прогнозируется высокий и чрезвычайно высокий класс пожароопасности, поэтому будут приняты дополнительные меры безопасности.

Для организации эффективной работы за последние годы приобретено более 60 единиц техники и 570 единиц оборудования на общую сумму свыше 130 млн рублей.

«Создание дополнительных станций помогло обеспечить еще большую оперативность реагирования на возгорания в лесных массивах региона. Как итог — в 2020 году Псковская область вошла в число 23 субъектов РФ, где 100% лесных пожаров тушат в течение первых суток», — рассказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

Добавим, поставка спецтехники в регион продолжится — запланировано приобретение лесопожарных комплексов на общую сумму около 70 млн рублей.