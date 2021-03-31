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Общество / Экология

Более 50% лесных пожаров в Псковской области обнаруживают посредством видеокамер

31 марта 2021 года, 20:29

Более 50% лесных пожаров в Псковской области обнаруживают посредством видеокамер. Об этом сообщил руководитель областного Противопожарного лесного центра Олег Черней, сообщает пресс-служба областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Псковскую лесопожарную станцию. Технику, которая была приобретена за последнее время, ему показал Олег Черней.

Автоцистерны, гусеничный транспорт, тракторы, вездеходы, современные лесопатрульные комплексы и машины для перевозки личного состава станции и спецтехники – далеко не полный перечень последних поступлений.

«В таких объемах, как сейчас, помощь лесничеству в предоставлении противопожарной техники не оказывалась долгое время», - сообщил Олег Черней.

В ближайшее время в регионе поступит еще 10 современных лесопатрульных комплексов, укомплектованных всем необходимым оборудованием для пожаротушения и сдерживания распространения огня.

Глава региона также ознакомился с работой и региональной диспетческой службы. Основным инструментом ее деятельности является система дистанционного мониторинга «Лесохранитель», поступившая на вооружение подразделения в 2020 году. Уникальность применения системы в Псковской области в том, что она работает круглосуточно и круглогодично. Более 50% лесных пожаров в регионе обнаруживаются именно посредством их фиксации видеокамерами.

Губернатор оценил подготовку противопожарного центра к предстоящему пожароопасному сезону и отметил функциональность системы «Лесохранитель», выразив надежду, что в совокупности с приобретенной в рамках нацпроекта техникой это позволит значительно сократить число лесных пожаров и площадь возгорания в регионе.

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