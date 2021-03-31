Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обещал помочь в приведении в порядок прилегающей к порховской поликлиники территории. Об этом он сказал в ходе посещения медучреждения, которое входит в состав Порховской межрайонной больницы, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В поликлинику он прибыл внепланово. При въезде он обратил внимание на запущенное состояние автомобильной дороги и прилегающую территорию. По его словам, учитывая статус медучреждения это недопустимо. Глава региона рекомендовал руководству района подготовить проект по приведению дороги и территории в порядок. Со своей стороны пообещал поддержку в его реализации.

В ходе посещения поликлиники губернатор осмотрел оборудование, пообщался с медицинскими работниками. Особое внимание уделил вопросам вакцинации. Поручил провести более активную работу с предприятиями и организациями на предмет более активной прививочной компании.