Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ведерников обещал помочь в приведении в порядок прилегающей к Порховской поликлиники территории

31 марта 2021 года, 19:28

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обещал помочь в приведении в порядок прилегающей к порховской поликлиники территории. Об этом он сказал в ходе посещения медучреждения, которое входит в состав Порховской межрайонной больницы, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В поликлинику он прибыл внепланово. При въезде он обратил внимание на запущенное состояние автомобильной дороги и прилегающую территорию. По его словам, учитывая статус медучреждения это недопустимо. Глава региона рекомендовал руководству района подготовить проект по приведению дороги и территории в порядок. Со своей стороны пообещал поддержку в его реализации.

В ходе посещения поликлиники губернатор осмотрел оборудование, пообщался с медицинскими работниками. Особое внимание уделил вопросам вакцинации. Поручил провести более активную работу с предприятиями и организациями на предмет более активной прививочной компании. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Седьмой этап Кубка России по ралли пройдёт в Пустошкинском районе с 22 по 25 апреля
Подготовить проект и начать реконструкцию «Октября» в Пскове планируется уже в этом году
Псковичам предлагают проголосовать за самых милых котов
Комиссии по безопасности дорожного движения появятся в каждом районе Псковской области
До 19 градусов тепла обещают жителям Псковской области в апреле
1 апреля из-за замены сетей без тепла останутся восемь домов в Пскове
Пять тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли псковские полицейские
Псковская мошенница похитила у жительницы Липецка более восьми тысяч рублей
В Псковской области скончались еще пять человек с COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Как мы проведем это лето

Общество
29 марта 12:22

Как мы проведем это лето

Куда псковичи смогут отправиться в новом туристическом сезоне?
Пятна на коже

Общество / Здоровье
26 марта 16:57

Пятна на коже

Откуда берутся кровоподтеки?
Весеннее обострение

Общество / Здоровье
23 марта 16:15

Весеннее обострение

Почему закладывает нос на улице?