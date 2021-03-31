Подготовить проект и начать реконструкцию «Октября» в Пскове планируется уже в этом году

Подготовить проект и начать работы по реконструкции здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируется уже в этом году. Такой график был озвучен на совещании у губернатора Михаила Ведерникова, которое прошло 31 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Здание, расположенное на площади Ленина, 3 в Пскове, предусмотрено для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, а также туристического центра, общественных и выставочных пространств. На разработку проектно-сметной документации и работы по реконструкции «Октября» были выделены средства из резервного фонда президента России.
Глава администрации Пскова Александр Братчиков напомнил, что контракт с подрядной организацией подписан в конце прошлого года. В этом году планируется подготовить проект и провести 30% строительных работ, а в 2022 году – сдать объект.
В настоящее время, по его словам, ведутся проектные работы, а также инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-археологические, гидрометеорологические изыскания. «Внешний облик здания представлен на согласование общественности. Никаких проблем, чтобы вести проектирование, сейчас нет», — заметил Александр Братчиков.
Представитель подрядной организации «Строительная компания «Развитие» Богдан Васильев в свою очередь рассказал, что к работе над проектом привлечены дизайнеры и архитекторы, специализирующиеся на создании модельных библиотек.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Он подчеркнул, что во внешнем облике библиотеки планируется использовать витражное остекление. Это увеличит внутреннее пространство и откроет обзор на Псковский Кремль. Также особое внимание будет уделено усилению фундамента, стен и замене кровли.
Внутри здания, по словам подрядчика, может разместиться кинозал, студия звукозаписи и различные мультимедийные пространства. Это все помимо читальных залов и отделов библиотеки.
Михаил Ведерников положительно оценил представленные проектные решения, однако поручил первому заместителю губернатора Вере Емельяновой организовать взаимодействие подрядчика с разработчиками парка «Россия — моя история». Он отметил, что необходимо более полно и грамотно продумать организацию и наполнение внутреннего пространства, учитывая специфику региона. Также глава региона предложил хорошо обдумать цвета фасада здания: оно должно гармонично выглядеть на фоне ансамбля Псковского Кремля.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Говоря о сроках, Богдан Васильев отметил, что подготовительные работы можно начать уже сейчас. «Затруднений движения по дорожной карте нет. Проектирование не мешает нам начать работы по усилению фундамента, комплекс противоаварийных работ», - заключил он.
Михаил Ведерников поддержал решение подрядчика начать возможные работы, используя благоприятный строительный сезон. «Важно, чтобы ваш ответственный подход сохранился до момента сдачи объекта. Для города — это знаковый объект, который важно привести в порядок», — заметил он и пообещал вести контроль за реализацией проекта.