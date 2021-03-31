Подготовить проект и начать реконструкцию «Октября» в Пскове планируется уже в этом году

Подготовить проект и начать работы по реконструкции здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируется уже в этом году. Такой график был озвучен на совещании у губернатора Михаила Ведерникова, которое прошло 31 марта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Здание, расположенное на площади Ленина, 3 в Пскове, предусмотрено для размещения в нем историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, а также туристического центра, общественных и выставочных пространств. На разработку проектно-сметной документации и работы по реконструкции «Октября» были выделены средства из резервного фонда президента России.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков напомнил, что контракт с подрядной организацией подписан в конце прошлого года. В этом году планируется подготовить проект и провести 30% строительных работ, а в 2022 году – сдать объект.

В настоящее время, по его словам, ведутся проектные работы, а также инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-археологические, гидрометеорологические изыскания. «Внешний облик здания представлен на согласование общественности. Никаких проблем, чтобы вести проектирование, сейчас нет», — заметил Александр Братчиков.

Представитель подрядной организации «Строительная компания «Развитие» Богдан Васильев в свою очередь рассказал, что к работе над проектом привлечены дизайнеры и архитекторы, специализирующиеся на создании модельных библиотек.