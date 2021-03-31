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Общество

Псковичам предлагают проголосовать за самых милых котов

31 марта 2021 года, 17:08

На сайте «Комсомольской правды в Пскове» стартовал финальный этап фотоконкурса «Мартовские коты-2021».

Псковичам предлагают проголосовать за самых милых котов

Жители Псковской области прислали 192 фотографии своих питомцев, однако до финала смогли добраться только 24 участника. Среди финалистов есть и одноглазые, и лысые, и вислоухие питомцы.

Победителями фотоконкурса смогут стать сразу восемь котов. За первое место предусмотрен игровой комплекс-когтеточка, за второе и третье - гамаки-лежанки на батарею и игры-треки, остальным - дисконтные карты одного из магазинов и травяной комкующийся наполнитель для туалета.

Голосование продлится до 2 апреля. На сайте «КП Псков» можно выбрать сразу нескольких участников конкурса. Повторное голосование возможно через 24 часа. 

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