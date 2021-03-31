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Транспорт / Безопасность

Комиссии по безопасности дорожного движения появятся в каждом районе Псковской области

31 марта 2021 года, 16:02

Межведомственные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения появятся в каждом районе Псковской области, передаёт Псковское агентство информации с совещания губернатора Михаила Ведерникова с главами районов, которое состоялось 31 марта.

Комиссии по безопасности дорожного движения появятся в каждом районе Псковской области

Фото Псковского агентства информации

На региональном уровне соответствующая рабочая группа уже есть, отметил глава региона. Решение о ее создании было принято в связи с ростом числа ДТП, в том числе и со смертельными исходами.

Комиссия занимается анализом ситуации и выработкой соответствующих мер. «По итогу прошлого года была проведена большая работа, и приняли решение, что рабочая группа на региональном уровне будет постоянно действовать», - добавил Михаил Ведерников и заявил о необходимости создать такие же группы на уровне районов.

По его мнению, это даст возможность использовать ту информацию, которая есть на уровне каждого района. «Это позволит учитывать специфику каждого района и мнение главы каждого района», - сказал губернатор.

Сформировать такие комиссии Михаил Ведерников поручил всем главам до 20 апреля. Кроме того, он анонсировал проведение в конце апреля большого совещания с участием всех муниципалитетов, на котором будут освещены запланированные на 2021 год мероприятия.

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