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Общество / Экология

До 19 градусов тепла обещают жителям Псковской области в апреле

31 марта 2021 года, 14:50

В апреле в Псковской области прогнозируется до 16 - 19 градусов тепла, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Однако, тепло придёт только в третьей декаде месяца.

До 19 градусов тепла обещают жителям Псковской области в апреле

В первой декаде дневные температуры будут от +4 до +9 градусов, ночные — от -4 до +1, в отдельные дни прогнозируется похолодание до -7 … -5 градусов. Во второй и третьей декадах преобладающие дневные температуры будут от +9 до +14 градусов. Ночами прогнозируется от +1 до +6, в отдельные ночи столбики термометров могут опуститься до -2 ...0 градусов.

В целом температура воздуха в апреле будет в пределах климатической нормы или несколько выше — на 0,5 градуса.

«В апреле погода в Псковской области будет формироваться под влиянием полей повышенного атмосферного давления, которые будут чередоваться с перифериями атлантических циклонов. Во второй половине месяца влияние циклонов будет более частым», - сказано в прогнозе.

Месячная сумма осадков составит от 70 до 120 % от нормы.

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